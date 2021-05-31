Стоит ли брать ипотеку в 2021 году?

Многие из вас наверняка задумывались об этом, особенно сейчас, когда банки предлагают заём под низкий процент. Но есть ли риск? И повысят ли ставки в ближайшем будущем?

2 июня, в 12 часов по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате аудиочата на тему «Ипотека: оформить нельзя подождать».

Спикеры:

Евгений Мешков, руководитель управления ипотечного кредитования АТБ;

Алексей Карпенко, заместитель директора, строительная компания Градъ Сервис, Хабаровск;

Роман Иващенко, руководитель отдела кредитного консалтинга Marry Lane Group, Москва.

Наши эксперты расскажут об основных трендах ипотечно-строительного рынка, о том, выгодно ли брать ипотеку сегодня или стоит подождать. Если вы планируете покупать квартиру, то обязательно подключайтесь!

У вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать от наших экспертов? Присылайте ваши вопросы на почтовый адрес pressa@atb.su с пометкой «Вопрос для аудиочата».

Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия.

