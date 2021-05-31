АТБ принял участие в награждении финалистов конкурса «Лучшее малое предприятие города Южно-Сахалинска»

Торжественная церемония состоялась в День Российского предпринимательства.

АТБ принял участие в подведении итогов ежегодной премии «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска», которое проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На торжественной церемонии в конгресс-холле «Столица» помимо победителей конкурса собрались участники Недели предпринимательства, которая прошла в Южно-Сахалинске с 17 по 21 мая.

Региональный директор розничного бизнеса по Камчатскому краю и Сахалинской области Мария Аккалайнен от лица банка наградила владелицу детского центра раннего развития, которая предоставляет услуги в сфере образования для детей и взрослых. Банк вручил конкурсантке памятные подарки с символикой АТБ, а также сертификат на бесплатное открытие и ведение счета «Бодрящий» в течение целого года. Кроме того, согласно тарифу конкурсантка сможет открыть карту Visa Business Gold от АТБ с бесплатным выпуском, годовым обслуживанием и повышенным кэшбэком.

«Во-первых, я поздравляю всех предпринимателей с их профессиональным праздником. Сильный бизнес – залог успешной экономики всего региона. И мы знаем, как много требуется этих самых сил и терпения, чтобы предприятие было успешным. АТБ активно поддерживает любые федеральные, региональные и муниципальные инициативы, которые направлены на помощь, поддержку и развитие бизнеса. Со своей стороны мы также развиваем и внедряем программы, которые помогают как опытным предпринимателям, так и тем, кто мечтает начать свое дело. Предприниматель – это человек, который 24/7 живет своим делом, а задача банка избавить его от финансовой рутины и позволить наслаждаться процессом ведения бизнеса, не отвлекаясь на лишнее», - прокомментировала Мария Аккалайнен.

Конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) Южно-Сахалинска» проводится администрацией уже более десяти лет, чтобы отметить и поощрить лучших руководителей малых и средних предприятий города, добившихся высоких результатов в своей деятельности.

Конкурс проводится по следующим основным номинациям:

«Лучшее предприятие года» - для участника конкурса — юридического лица, осуществляющего деятельность более двух лет, достигшего наилучших показателей хозяйственной деятельности среди участников конкурса по итогам оценки в соответствии с критериями конкурсного отбора;

«Лучший предприниматель года» - для участника конкурса — индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность более двух лет, достигшего наилучших показателей хозяйственной деятельности среди участников конкурса по итогам оценки в соответствии с критериями конкурсного отбора;

«Успешный старт» - для участника конкурса, осуществляющего деятельность более одного года, но менее двух лет, достигшего наилучших показателей хозяйственной деятельности среди участников конкурса по итогам оценки в соответствии с критериями конкурсного отбора;

«Бизнес-леди» - для женщины — индивидуального предпринимателя или руководителя малого или среднего предприятия, осуществляющей успешную предпринимательскую деятельность, достигшей наилучших показателей хозяйственной деятельности среди участников конкурса по итогам оценки в соответствии с критериями конкурсного отбора;

«Общественное признание» - для участника конкурса, набравшего наибольшее количество голосов по итогам интерактивного голосования.

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