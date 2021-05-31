Глава ВТБ призвал создать одинаковые для всех «правила игры» на рынке экосистем

В ходе выступления на пленарной сессии «Банки и их роль в реализации общенационального плана действий» III Съезда Ассоциации банков России президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил о стремительном развитии экосистем и конкуренции банков на «новом поле» небанковских продуктов и отметил, что необходимо создать «одинаковые для всех «правила игры». Глава ВТБ считает, что банковский сектор уже фактически находится на этапе, когда конкурентная борьба идет не только на традиционном «банковском поле», но и на «новом поле» небанковских продуктов и услуг. Это становится возможным благодаря развитию экосистем и платформенных бизнес-моделей.

«Темпы их развития опережают темпы формирования соответствующей нормативно-правовой базы. В условиях „регуляторного зазора“ важно как можно быстрее создать одинаковые для всех „правила игры“, подключив к этой работе все заинтересованные стороны. Деятельность небанковских организаций по предоставлению платежных, брокерских, кредитных или иных финансовых услуг в рамках экосистем должна регулироваться так же, как регулируются банки. Это исключит недобросовестную конкуренцию и возможность возникновения источников финансовой нестабильности», — сообщил глава ВТБ.

Он отметил, что стремительная цифровизация идет не только в бизнесе, но и в системе государственного управления. Это ставит в центр повестки вопросы регулирования оборота персональных данных

«Сегодня данные о гражданах страны становятся важнейшим экономическим ресурсом. Анализ и управление ими могут стать мощным нерыночным источником конкурентных преимуществ. Кроме того, концентрация больших объемов чувствительной информации о жизни граждан в одних руках угрожает интересам национальной безопасности страны. Именно поэтому считаю недопустимым, чтобы бесконтрольный доступ к таким данным, например, через технологическое обслуживание работы государственных информационных систем, получали отдельные коммерческие структуры. Опыт США и Китая показывает, что без жесткого регулирования экосистемы и платформы могут злоупотреблять своим положением на рынке. Регуляторы этих стран спохватились и уже приступили к разработке регулирования и активному применению антимонопольного законодательства», — сообщил глава ВТБ.

Он высказал мнение, что в процессе разработки регулирования экосистем Банку России необходимо руководствоваться следующими приоритетами:

· Предотвращение тарифной, технологической, операционной, информационной дискриминации; определение критериев для введения требования об открытой модели в отношении экосистем;

· Внедрение обязательных открытых программных интерфейсов, которые не позволяют платформе или экосистеме «привязать» потребителя и поставщика;

· Регулирование управления данными, включая их защиту, принципы использования внутри экосистемы и за ее периметром, реализацию права клиента на распоряжение своими данными;

· Допуск национальных поставщиков товаров и услуг к иностранным экосистемам в качестве обязательного условия выхода последних на национальный рынок;

· Запрет на обязательное пакетирование услуг доминирующими игроками.

Кроме того, отдельное внимание важно уделять сделкам слияния и поглощения с участием доминирующих экосистем и технологических компаний.

«Целесообразно рассмотреть запрет на проведение таких сделок без согласования с ФАС России. Результатом регулирования должно стать не создание барьеров для дальнейшего внедрения инноваций или демотивация отдельных участников рынка, а обеспечение равных конкурентных возможностей внутри финансового сектора, соблюдение интересов потребителей, приоритетов национальной безопасности и рост устойчивости финансово-банковской системы в долгосрочной перспективе», — заявил Андрей Костин.