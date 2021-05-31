ВТБ наградил лучший интернет-проект в рамках национальной премии «Бизнес-Успех»

В Москве состоялись финал и награждение победителей ежегодной национальной премии для предпринимателей «Бизнес-Успех». ВТБ принял участие в подведении итогов и наградил победителя в номинации «Лучший интернет-проект».

Всего в финале премии «Бизнес-успех» свои бизнес-проекты экспертному жюри презентовали 30 финалистов. Победителей наградили символом премии — «золотым домкратом» и призами для развития бизнеса.

Победителем в номинации «Лучший интернет-проект» стала Оксана Храброва − основатель школы программирования для детей «Кодики» из ЯНАО. Она получила специальный приз от ВТБ − сертификат на бесплатное премиальное расчетно-кассовое обслуживание и другие сервисы банка для бизнеса, а также индивидуальный коучинг по выходу на экспорт с В2B-платформой «ВТБ Бизнес Коннект» и ноутбук MacBook Pro.

«Мы всегда радуемся успеху предпринимателей, особенно, когда у них получаются такие яркие и интересные проекты, как те, что были представлены в финале премии. Участие ВТБ в таких активностях направлено, в первую очередь, на помощь бизнесу — мы делимся с участниками информацией о полезных цифровых инструментах ВТБ и отмечаем победителя в номинации „Лучший интернет-проект“, чтобы в очередной раз делом поддержать развитие предпринимательской инициативы и цифровизации в России», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Премия «Бизнес-Успех» состоялась в десятый раз. В 2020 году в рамках проекта в гибридном и онлайн-формате прошло 13 региональных бизнес-форумов. Юбилейный финал премии посетили более 2 тысяч гостей из разных регионов России. В рамках мероприятия прошли мастер-классы, круглые столы и дискуссионные сессии с участием руководителей и экспертов малого, среднего и крупного бизнеса, специалистов по цифровому маркетингу, закупкам, внешнеэкономической деятельности, инвестиционной привлекательности регионов и медийному продвижению.

Организаторами проекта выступают Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Общественной палатой РФ.