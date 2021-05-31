Министр энергетики поддержал идею переноса дороги с плотины Братской ГЭС

Этот вопрос Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили во время рабочей встречи в Москве. Николай Шульгинов подчеркнул, что безопасная эксплуатация объекта является приоритетной задачей и поддержал губернатора в этом вопросе.

Братская ГЭС – единственная в мире гидроэлектростанция, по плотине которой проходят и автомобильная, и железная дороги - участки федеральной трассы «Вилюй» и Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Ранее предлагалось ускорить проектирование и строительство моста через Ангару, чтобы освободить от транспорта плотину Братской ГЭС. По мнению экспертов, сейчас гидротехническое сооружение подвергается чрезмерной нагрузке, что может привести к его разрушению и создает риск катастрофы.

Во время встречи министр и губернатор также обсудили вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона. Была затронута тема консолидации электросетевых активов в регионе.

– Кроме того, мы обсудили важную для Иркутской области тему – восстановление объектов электросетевого хозяйства, которые были повреждены во время паводков 2019 года. В настоящее время по пяти объектам разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы. Речь идет о трех объектах в Тулуне и по одному – в Тулунском и Тайшетском районах, – сообщил Губернатор Игорь Кобзев.