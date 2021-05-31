Программу стипендий запускают En+ Group и РУСАЛ

Братская студия телевидения рассказала о том, кто может рассчитывать на выплаты.

Участниками программы могут стать студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, будущие энергетики, металлурги, химики. Чтобы попасть в число получателей поддержки, нужно пройти отбор.

Критерии уже известны – это в первую очередь академическая успеваемость и активная жизненная позиция.

– Мы понимаем, что особенно остро стоит проблема с кадрами в маленьких городах, в областных городах, и нам очень важно, чтобы наши выпускники составляли кадровый костяк на наших предприятиях во всей Иркутской области, – говорит Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора компании En+ Group по персоналу.

Получать стипендию будут студенты 2-5 курсов. Её размер будет ежегодно увеличиваться. От стартовых 10 тысяч рублей до 25 тысяч у дипломников. Узнать все подробности и заявиться на отбор можно уже сейчас. Нужно зайти на сайт и найти вкладку «Стипендиальная программа». В ближайшее время будет запущен специальный портал по поддержке программы. А сама она уже в следующем учебном году расширится.