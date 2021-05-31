Sidoti & Company присвоила акциям FRHC целевую цену в $76

Freedom Holding Corp объявила о начале освещения своей деятельности Sidoti & Company, LLC, известной на Уолл-стрит и специализирующейся на проведении экономических исследований.

«Мы начинаем покрытие Freedom Holding Corp. (FRHC) с рейтингом «умеренно рискованный» и целевой ценой по акции на уровне $76. Акции FRHC за последние 12 месяцев прибавили в цене 178%. Мы считаем их недооцененными и видим значительный потенциал дальнейшего роста, поскольку компания эффективно использует экономическую конъюнктуру своих основных рынков и проводит интеграцию американского брокера Prime», — отмечается в исследовании.

По мнению аналитиков Sidoti, уровень потенциальных экономических и валютных рисков на основных рынках компании позволяет говорить о том, что FRHC является организацией, характеризующейся «умеренным риском».

Аскар Таштитов, президент Freedom Holding Corp.:

«Мы приняли на себя обязательства по участию в программе исследований, проводимых и финансируемых Sidoti, поскольку данная компания завоевала общественное признание за качество и объективную независимость своих отчетов в области исследований деятельности третьих сторон. Мы рассчитываем, что независимое освещение нашей деятельности принесет ряд преимуществ как нашей компании, так и нашим акционерам».