Ненормированную работу ограничат до 120 часов в год

Соответствующий проект внесли в Госдуму РФ, сообщает ТАСС.

Также документ предусматривает привязку предоставляемого дополнительного отпуска к фактически отработанному времени в ненормированном режиме. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале разместил один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, согласно действующей редакции которого ненормированный рабочий день - это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

«Необходимость» и «эпизодичность» привлечения к выполнению трудовых функций за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени являются оценочными категориями, приблизительные ориентиры по которым ни законодательно, ни судами не установлены», – указывают авторы в пояснительной записке. Также в законе не установлено «никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска».