Иркутск присоединился ко всероссийскому полумарафону «Забег.РФ»

В Иркутске и еще 85 городах России прошел синхронный полумарафонский забег на 21 километр, сообщают в мэрии.

Кроме полумарафонской дистанции забеги прошли на дистанции в 1 и 10 километров. Участие в них приняли более 900 человек.

Для зрителей и участников на площадке проведения полумарафона расположили игровые зоны для детей, подготовили музыкальную программу на сцене и открытые мастер-классы от фитнес-клубов. Для участников забега организованы консультации ортопедов-травматологов.

Напомним, в Год спорта в Иркутске запланировано более двухсот мероприятий, в том числе серия бесплатных фитнес-марафонов, уличные зарядки, фестиваль спортивной еды, соревнования между городскими округами и встречи с чемпионами.