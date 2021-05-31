Два пожара потушили в Иркутской области за минувшие сутки

Потушено вновь обнаруженное возгорание в Мамско-Чуйском районе. Площадь очага составила два гектара, сообщают в областной администрации.

Также ликвидирован пожар в Бодайбинском районе, действовавший с 25 мая вблизи поселка Мамакан в зоне городских лесов. Пожар возник по вине местного населения. Его тушение было затруднено в связи с тем, что очаг находился в гористой местности, куда невозможно было доставить технику для опашки. Огонь потушен на площади 95 га, в том числе 86 га, покрытых лесом.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 82 пожара на общей площади 1717,2 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 244 случая, площадь, пройденная огнем, – на 30845,8 га.