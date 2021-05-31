Работодатели стали терпимее к грамматическим ошибкам в резюме

Резюме с грамматическими ошибками отклоняет каждый второй рекрутер.

Тем не менее в каждой второй компании отказывают в трудоустройстве тем, чья анкета не соответствует правилам орфографии и пунктуации. Столь жесткая позиция особенно характерна для финансовой и IT-сфер. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

17% рекрутеров уверены, что грамматические ошибки в резюме – это всегда достаточная причина для отказа в трудоустройстве, независимо от позиции, на которую претендует соискатель. Каждый третий менеджер по персоналу (33%) считает грамматические ошибки неприемлемыми лишь в резюме претендентов на определенные позиции.

Судя по комментариям, чаще всего речь идет о должностях, на которых грамотность является одним из обязательных навыков: это топ- и мидл-менеджеры, секретари, делопроизводители и персональные ассистенты, менеджеры по работе с клиентами, копирайтеры, редакторы и SMM-менеджеры. Также ошибки в резюме могут усложнить трудоустройство бухгалтеров, инженерно-технических работников, HR-менеджеров, PR-специалистов, бизнес-тренеров и юристов. По мнению 39% представителей работодателей неграмотность не может быть причиной для отказа в трудоустройстве.

Наиболее категоричны в отношении неграмотных кандидатов рекрутеры, подбирающие персонал для банков: практически каждый четвертый из них (24%) считает ошибки в резюме достаточной причиной для отказа любым кандидатам. Почти так же строго оценивают соискателей, не знакомых с правилами русского языка, в сфере информационных технологий (22%).