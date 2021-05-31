Семь участков затопило в селе Бирюса Тайшетского района

Уровень воды в реке Бирюсе в 50 см от критической отметки, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В посёлке Шиткино подтопленных участков нет. В течение суток в населённом пункте от воды освобождено 11 приусадебных участков. Уровень воды составляет 535 см при критической отметке 570 см.

В городе Тулуне в районе Красный Яр подтоплена одна автомобильная дорога, ведущая в 2 садоводства.

Уровень реки Белой продолжает снижаться и на данный момент в районе села Инга составляет 310 см при критической отметке 420 см. Для мониторинга паводковой обстановки и обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в посёлке Шиткино Тайшетского района на круглосуточном контроле.

Напомним, что 30 мая режим повышенной готовности ввели в Тулуне. – Сейчас слабым местом можно назвать дорогу, ведущую к садоводствам «Солнечный берег-1», «Солнечный берег-2» и «Гранит». Там наши специалисты и спасатели ведут работу с людьми, объезжаем СНТ, объявляем через громкоговорители о необходимости покинут дачные участки. Если вода подступит к дороге, то въезд туда запретим, – подчеркнул мэр Юрий Карих.