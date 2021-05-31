С начала года 50 фальшивых купюр выявили в Приангарье

На общую сумму более 230 тыс. рублей. За тот же период прошлого года было обнаружено 75 фальшивок, сообщают в пресс-службе Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

Чаще всего в Иркутской области обнаруживают фальшивые пятитысячные купюры образца 1997 года. В I квартале этого года таких было выявлено 44 штуки. Остальные – купюры номиналом 1000 и 200 рублей, а также одна пятирублевая монета. Помимо рублей выявлены и две фальшивых стодолларовых купюры. Все выявленные фальшивки переданы в полицию.

Столкнуться с фальшивками может любой житель нашего региона. Например, получая сдачу в магазине или принимая оплату наличными за проданный через сайт объявлений товар.

Определить подлинность банкнот можно и без специального оборудования. Для этого важно знать комплекс из 3-5 признаков. Более подробно обо всех защитных признаках можно узнать на сайте Банка России. Потренироваться их распознавать поможет приложение «Банкноты Банка России». Оно определяет номинал и год выпуска купюры и указывает, где именно расположены эти защитные признаки, и как они должны выглядеть. Приложение работает на двух языках – русском и английском, и оснащено голосовым помощником.