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Каждый пятый в Иркутской области боится увольнения

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что работники Иркутской области в целом ощущают себя на рынке труда стабильнее, нежели жители большинства регионов страны.

По данным исследования, сотрудники из иркутских компаний сегодня, как правило, не страшатся увольнения – индекс стабильности на текущем месте трудоустройства здесь составляет 0,46 пункта, это 11-е место среди регионов страны, и первое среди сибирских регионов. Для сравнения – по России в целом индекс стабильности на текущем месте работы – 0,39 пункта, это означает, что российские соискатели острее ощущают угрозу потери работы, нежели сотрудники из Иркутской области.    

В целом угрозу увольнения сегодня испытывают только 19% соискателей из Иркутской области, еще 73% считают, что в настоящее время риска увольнения у них нет. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 21% респондентов, не видят таких рисков – 69%.  

Если сравнивать регионы России, то наибольшую уверенность в том, что сохранят работу испытывают сотрудники из Ханты-Мансийского АО  ЮграРязанской и Саратовской области. А опасность быть уволенными сильнее всего ощущают работники из Ульяновской, Волгоградской и Оренбургской областей.

Важно, что ощущение стабильности на текущем месте работы у соискателей накануне второго квартала 2021 года показывает рост: до отметки 0,39 пункта этот индекс вырос впервые за всю историю проведения исследования. С точки зрения профессиональной принадлежности меньше других опасаются сокращений представители медико-фармацевтической сферы, а также начинающие карьеру и студенты. И наоборот, соискатели из сферы HR и банковской сферы больше других сомневаются в стабильности своего трудоустройства. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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