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Школьники Приангарья приступили к сдаче ЕГЭ

31 мая пройдут экзамены по литературе, географии и химии, сообщают в областной администрации.

Литературу выбрали 687 выпускников, для сдачи этого экзамена участникам отводится 3 часа 55 минут. ЕГЭ по географии будут сдавать 270 участников, продолжительность этого экзамена 3 часа.  

Эти предметы по выбору, наряду с иностранными языками, относятся к наименее массовым как в Иркутской области, так и по России в целом. Свои результаты все участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.  

Резервный день для тех, кто выбрал литературу и географию – 28 июня, химию – 29 июня. Кроме того, 2 июля – общий резервный день по всем предметам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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