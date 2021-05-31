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Лесхозу Иркутской области передали новую спецтехнику

Она предназначена для тушения лесных пожаров и лесовосстановления, сообщают в областной администрации.

Техника и оборудование направятся в основном в лесничества северных районов области. Всего в этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» запланировано приобрести для Иркутской области 47 единиц специализированной лесопожарной техники (седельные тягачи с тралами, бортовые автомобили, бульдозеры и снегоболотоходы) и 23 единицы лесохозяйственной техники и оборудования (гусеничный мульчер, тракторы, плуги и дисковые бороны). 

На приобретение лесопожарной техники и оборудования из федерального бюджета в 2021 году Иркутской области выделено 235 млн 52 тыс. рублей. Еще 33 млн 46 тыс. рублей предназначено для закупки специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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