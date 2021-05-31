Инклюзивный перформанс «Своими словами» покажут в Иркутске

Перфоманс станет одним из офлайн-событий проекта «БезГраничный мир», который проходит в Иркутске в рамках Года Германии в России. Кроме этого, эксперты из Москвы, Улан-Удэ и Берлина проведут для жителей Улан-Удэ и Иркутска тренинг по социальному танцу и семинар по социокультурному проектированию, сообщают в пресс-службе проекта.

Российско-немецкий проект «БезГраничный мир» реализуется в Иркутске с апреля. Иркутяне уже смогли принять участие в онлайн-встречах с танц-драматургом Томасом Шауппом (Берлин) и немецко-сирийским архитектором и активистом Ясером Альмамоуном (Берлин).

В начале лета жителей Иркутска ждет офлайн-программа проекта «БезГраничный мир». Так, 8 июня в Театре танца Владимира Лопаева PROдвижение пройдет тренинг по социальному танцу (12+) для смешанной инклюзивной группы. Его проведут Ника Пархомовская и режиссер и журналист Карина Пронина (Улан-Удэ). Основная задача тренинга заключается в том, чтобы дать участникам возможность почувствовать свое тело и освоить навыки коммуникации через движение; помочь задуматься о зависимости двигательных паттернов от эмоционального и физического состояния, среды, в которой они находятся, и людей, с которыми взаимодействуют.

В этот же день, в 18.30, в Центре немецкого языка (ул. Лапина, 27) состоится семинар по социокультурному проектированию (16+) для специалистов из государственных учреждений, НКО и всех желающих. Ника Пархомовская даст участникам максимально много практических советов и расскажет, чем управление инклюзивными и социальными проектами отличается от обычного театрального и культурного менеджмента, какие факторы надо учитывать при работе со смешанной группой и на что ориентировать аудиторию. Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

Ключевым событием иркутской программы станет перформанс «Своими словами» (12+) с участием представителей социально незащищенных групп, в том числе людей с инвалидностью из студии «О», артистов Театра танца Владимира Лопаева PROдвижение и Dance project Yashnikova. Он пройдет 10 июня в 19.00 в ТВЦ «Галерея Revолюция» (ул. Карла Маркса, 40). Вход бесплатный, регистрация по ссылке.

После перформанса в ТВЦ «Галерея Revолюция» состоится завершающая встреча участников проекта «БезГраничный мир» и обсуждение перформанса «Своими словами» с артистами и зрителями. Участники встречи вместе сформулируют, что есть «мир без границ» и как преодолевать социальные, ментальные и политические барьеры. Участие в беседе примут Ника Пархомовская, Карина Пронина, а также руководитель Центра немецкого языка в Иркутске Любовь Окладникова.

Таким образом, международная команда проекта планирует запустить дискуссию на тему границ и ограничений с последующей возможностью формирования общественного мнения, расширения возможностей и осознания проблем современного постпандейминого общества.