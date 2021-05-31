Вакцинацию от коронавируса прошли 8,2% населения Иркутской области

По данным на 31 мая, полный курс вакцинации от коронавируса в Иркутской области прошли более 197 тысяч человек, это чуть более 8,2% населения региона. Первым компонентом вакцины привились 266 тысяч человек, в том числе 103 тысячи человека старше 60 лет. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил региональный оперштаб.

Темпы вакцинации в Приангарье соответствуют общероссийским. На сегодня полностью привиты 11,9 млн россиян, что составляет 8,1% населения страны.

По словам главы региона, темпы вакцинации в области наращиваются.

– Начата работа по вакцинации в садоводческих товариществах и в туристических зонах. Хотел бы отметить районы с высокими показателями привитости. Это Жигаловский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы. Однако есть и такие муниципалитеты, которым следует наращивать показатели вакцинированности населения – Усть-Удинский, Тайшетский, Иркутский, Тулунский районы. При этом более активная вакцинация поможет предотвратить рост заболеваемости и быстрее сформировать коллективный иммунитет, – сказал Игорь Кобзев.

При этом иркутяне выступают против обязательной вакцинации. По мнению большинства, государство должно решать задачу вакцинации с помощью пропаганды, а не принуждения.