Новости

Вакцинацию от коронавируса прошли 8,2% населения Иркутской области

По данным на 31 мая, полный курс вакцинации от коронавируса в Иркутской области прошли более 197 тысяч человек, это чуть более 8,2% населения региона. Первым компонентом вакцины привились 266 тысяч человек, в том числе 103 тысячи человека старше 60 лет. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил региональный оперштаб.

Темпы вакцинации в Приангарье соответствуют общероссийским. На сегодня полностью привиты  11,9 млн россиян, что составляет 8,1% населения страны.

По словам главы региона, темпы вакцинации в области наращиваются.

Читайте также:

Металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей – Белоусов
31 мая 2021
Пожилые жители Приангарья получат скидку в магазинах за прививку от COVID-19
31 мая 2021

– Начата работа по вакцинации в садоводческих товариществах и в туристических зонах. Хотел бы отметить районы с высокими показателями привитости. Это Жигаловский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы. Однако есть и такие муниципалитеты, которым следует наращивать показатели вакцинированности населения – Усть-Удинский, Тайшетский, Иркутский, Тулунский районы. При этом более активная вакцинация поможет предотвратить рост заболеваемости и быстрее сформировать коллективный иммунитет, – сказал Игорь Кобзев.

При этом иркутяне выступают против обязательной вакцинации. По мнению большинства,  государство должно решать задачу вакцинации с помощью пропаганды, а не принуждения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3683)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Пожилые жители Приангарья получат скидку в магазинах за прививку от COVID-19
В Бурятии объявили список ограничений в связи с «третьей волной» коронавируса
Иркутская область получила 243,2 млн рублей из федерального бюджета на вакцинацию от COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании