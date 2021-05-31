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Иркутская область получила 243,2 млн рублей из федерального бюджета на вакцинацию от COVID-19

Препараты получили свыше 30 тыс. человек, сообщают в администрации области.

Свободный коечный фонд в ковидных госпиталях составляет 26,4%. Всего на сегодняшний день развернуто 1614 коек. Приангарье обеспечено месячным запасом лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в медорганизациях.

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Минздрав региона разместил заявку еще на 43,4 млн рублей на приобретение лекарств для данной категории пациентов. 

Напомним, на данный момент вакцинацию от коронавируса прошли 8,2% населения Иркутской области. Первым компонентом вакцины привились 266 тыс. человек, в том числе 103 тыс. человека старше 60 лет. При этом иркутяне выступают против обязательной вакцинации. По мнению большинства,  государство должно решать задачу вакцинации с помощью пропаганды, а не принуждения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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