На 2 млрд рублей больше налогов поступило в бюджет Иркутской области

За четыре месяца 2021 года (январь-апрель) объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) составил почти 57 млрд рублей. Это выше уровня аналогичного периода 2020 года более чем на 2 млрд рублей или 4,5%, сообщается на сайте ФНС. При этом растут поступления по всем видам налогов, кроме налога на прибыль.

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 77%, региональные – 12,7%, местные – 1,5% и специальные налоговые режимы – 8,8 процента. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено почти 39% поступлений, и налог на доходы физических лиц – почти 36 процентов. Кроме того, доля имущественных налогов составила – 14%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 9 процентов.

Увеличение поступлений обеспечено по всем доходообразующим источникам консолидированного бюджета региона, за исключением налога на прибыль. Его платежи составили более 22 млрд рублей (на 2 млрд рублей или на 11% ниже уровня аналогичного периода 2020 года). Уменьшение поступлений наблюдается по нефтедобывающим компаниям за счет снижения прибыльности данных компаний, обусловленного изменениями федерального законодательства.

Налога на доходы физических лиц поступило более 20 млрд рублей, налога на имущество организаций – около 7 млрд рублей. Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 561 млн рублей, что на 92 млн рублей или на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года и обусловлено ростом платежей золотодобывающих компаний в связи с увеличением содержания драгоценного металла в породе и объемов добычи.

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований составил 9 млрд рублей (более чем на 1 млрд рублей или 15% выше уровня аналогичного периода 2020 года).

Увеличились платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2 млрд или 67% и патентной системы налогообложения, – на 207 млн рублей или в 12 раз. Вместе с тем, поступления единого налога на вмененный доход снизились на 269 млн рублей (или почти в 2 раза), что обусловлено отменой с 1 января 2021 года данного специального налогового режима и переходом предпринимателей на другие системы налогообложения. Кроме того, налога на профессиональный доход в консолидированный бюджет региона перечислено 17 млн рублей.