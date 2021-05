Пойдет ли рынок еще выше?

Под конец прошлой торговой недели непрерывная серия из пяти сессий роста была нарушена. Индекс МосБиржи завершал пятничную сессию незначительным снижением, а обороты торгов вновь начали падать. Откат во многом был обеспечен коррекцией в банковском секторе, отмечают в своем прогнозе аналитики БКС.

– В течение пятничных торгов рынок все равно успел переписать исторические максимумы. В моменте индекс МосБиржи поднимался в район 3750 п. Сегодня уже можно окончательно сказать, что май не оправдал опасений. Поговорка «Sell in May and Go Away» не сработала: с конца апреля индекс S&P 500 вырос на 0,5%, индекс МосБиржи — на 5,2%, – подчеркивают аналитики БКС.

Более того, глобальный индикатор MSCI ACWI, отражающий динамику 50 мировых фондовых площадок, в пятницу завершал торги на новом историческом максимуме.

В качестве следующего ориентира по индексу МосБиржи выделяю уровни 3790–3800 п. Дойти до них можно в ближайшие недели при условии сохранения стабильного внешнего фона.

– Нашему рынку для умеренного роста даже не нужно какое-то существенное улучшение настроений на западных площадках. Высокие цены на commodities сами по себе могут приводить к постепенному подъему индекса. К тому же немаловажным драйвером является снижение рисков обострения геополитической ситуации в преддверии июньской встречи президентов России и США. Дальнейший подъем индекса может быть обеспечен тяжеловесными акциями нефтегазового сектора: Роснефть, Лукойл, Газпром. При этом отметим, что причин для по-настоящему значительного ускорения пока все-таки нет. К тому же некоторое давление могут оказывать дивидендные отсечки, – считают аналитики.