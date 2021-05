«ИрАэро» назвала несправедливыми субсидии на новых эксплуатантов Superjet

В письме премьеру компания указала и на проблемы с дефицитом запчастей и их стоимостью, сообщает РБК.

Глава «ИрАэро» утверждает, что субсидии по постановлению № 245 распределяются несправедливо. Перевозчикам полагается 333,28 млн руб. на уплату лизинговых платежей за каждый Superjet 100 (по финансовому лизингу), что покрывает платежи почти за три года: сумма ежемесячных платежей за один такой самолет может составлять 10 млн руб., говорит менеджер крупной лизинговой компании.

Документ предусматривает выделение еще 139,98 млн руб. в расчете на один Superjet 100 на оплату арендных платежей (покрывает примерно год платежей за операционную аренду самолета) и 37,5 тыс. руб. в расчете на один летный час (при минимальном ежемесячном налете 60 часов) в качестве компенсации за техобслуживание.

Но эти субсидии выделяются только на самолеты, купленные в 2020–2021 годах. Поэтому без них остается «ИрАэро», которая осуществляет полеты на Superjet c 2016 года (сейчас в парке шесть таких самолетов), а также и другие его опытные эксплуатанты – «Якутия» (использует Superjet c 2013 года; у нее четыре машины) и «Ямал» (c 2016 года; 15 самолетов), которые приложили много усилий, чтобы самолет успешно летал, сказали РБК.

Глава «ИрАэро» просит Мишустина распространить действие постановления на авиакомпании, получившие самолеты до 2020 года. Но при подготовке этого документа были учтены предложения авиакомпаний, парирует представитель «Иркута». Эти субсидии призваны стимулировать авиакомпании приобрести 59 новых Superjet 100 в 2020–2022 годах. Они уже начали поступать в авиакомпании «Азимут», «Россия» и Red Wings через «ПСБ Лизинг».