С рабочей поездкой во Владивосток выехал глава Бурятии

Основным вопросом заседания стало снижение административного давления на бизнес, повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока путем совершенствования контрольно-надзорной деятельности, сообщили в администрации республики.

В ходе заседания Алексей Цыденов выступил с докладом на тему «О соблюдении требований экологического законодательства (вода, воздух) в части обеспечения безопасной среды.

По итогам совещания участники выработали комплекс мероприятий по развитию Территорий опережающего развития и Свободного порта «Владивосток», противодействию нарушениям прав инвесторов и укреплению законности в данной сфере.