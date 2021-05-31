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С рабочей поездкой во Владивосток выехал глава Бурятии

Основным вопросом заседания стало снижение административного давления на бизнес, повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока путем совершенствования контрольно-надзорной деятельности, сообщили в администрации республики.

В ходе заседания Алексей Цыденов выступил с докладом на тему «О соблюдении требований экологического законодательства (вода, воздух) в части обеспечения безопасной среды.

По итогам совещания участники выработали комплекс мероприятий по развитию Территорий опережающего развития и Свободного порта «Владивосток», противодействию нарушениям прав инвесторов и укреплению законности в данной сфере.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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