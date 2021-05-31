В Бурятии объявили список ограничений в связи с «третьей волной» коронавируса

С начала мая суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике выросла в четыре раза и по состоянию на 31 мая составила 92 случая. Власти Бурятии объявили о нарастании «третьей волны» коронавируса и огласили на внеплановом заседании регионального оперштаба список мер по предотвращению инфекции.

Во-первых, в ковидных стационарах республики разворачиваются дополнительные койки. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 636 коек: занято – 550, свободно – 86 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,5%.

Во-вторых, медицинские организации усиливают работу call – центров, а также горячей линии 122.

В-третьих, со 2 июня по 1 июля будут приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения в поликлиниках г. Улан-Удэ.

В-четвертых, минпрому Бурятии поручено проводить мониторинг наличия лекарственных средств для лечения COVID – 19 в аптечных организациях.

Кроме того, спортивные и физкультурные мероприятия на территории республики будут проходить преимущественно без зрителей.