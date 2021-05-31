Металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей – Белоусов

Об этом РБК заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен.

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово – нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», – сказал он.

По словам чиновника, эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога.

«Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд руб. — РБК)» — добавил он.Это звучало и в послании президента, без указания точного размера сверхдоходов, которые должны быть возвращены в бюджет, указал Белоусов.