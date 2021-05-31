Заявку на поддержку научно-образовательного центра «Байкал» подали в Минобрнауки России

Основной задачей НОЦ «Байкал» является внедрения новых технологий, сообщают в областной администрации.

Заявка сформирована Проектным офисом НОЦ на базе ИРНИТУ и рабочей группой по подготовке документов на участие в конкурсе, в которую вошли представители правительств Иркутской области и Республики Бурятия, региональных органов исполнительной власти, научно-образовательного сообщества.

В программу деятельности НОЦ «Байкал» включены проекты по направлениям глубокой переработки промышленных отходов, комплексной переработки возобновляемых природных ресурсов, а также биофарма.