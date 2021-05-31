Названы десять самых дорогих арендных квартир в Сибири

В границах Сибирского федерального округа есть три города, где сдаются квартиры с прайсом от 150 тыс. рублей в месяц – это Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Об этом говорят итоги мониторинга, проведенного Циан. Кроме того, еще в двух сибирских городах – Омске и Барнауле – было выявлено предложение с ценником 100+ тыс. рублей за месяц проживания.

в месяц / 140 кв. м 1 место . 200 тыс. рублей

Красноярск, улица Весны

Верхняя ценовая планка на арендном рынке Сибири находится на уровне 200 тыс. рублей в месяц. Подобный ценник установлен сразу на три объекта. Наименьшую площадь из них (а значит, и самый высокий прайс в пересчете на квадратный метр) имеет красноярский пентхаус на 18-м этаже дома по улице Весны. На 140 кв. м собраны две детские комнаты, спальня, кабинет, два санузла (в том числе, один с джакузи), терраса, лоджия и еще ряд помещений.

2 место . 200 тыс. рублей в месяц / 195 кв. м

Красноярск, улица Перенсона

В другой части Красноярска, неподалеку от набережной Енисея, сдается еще одна двухуровневая квартира с «200-тысячным» чеком. Первый уровень представляет собой студию, выполняющую функцию кухни и гостиной. Выше расположены три спальни, санузел с джакузи, зал для занятий спортом. Лот выделяется необычным дизайном. Так, в полы вмонтированы сухие аквариумы с подсветкой, отделка выполнена из материалов, которые меняют свой цвет в зависимости от времени суток.

3 место . 200 тыс. рублей в месяц / 200 кв. м

Иркутск, улица Коммунаров, ЖК «Театральный квартал»

Третий объект на вершине рейтинга – четырехкомнатная квартира (200 кв. м) в жилом комплексе у мемориального парка Иерусалимская гора в центре Иркутска. От этого места всего несколько минут ходьбы до берега Ангары. Сама квартира отличается сразу несколькими премиальными опциями – дровяной камин, терраса (25 кв. м), просторная детская (40 кв. м), отсутствие соседей на этаже.

4 место . 170 тыс. рублей в месяц / 120 кв. м

Новосибирск, улица Лескова, ЖК «Оазис»

На 18-м этаже в новосибирской новостройке «Оазис» за 170 тыс. рублей в месяц сдается четырехкомнатная квартира (120 кв. м) с дизайнерским ремонтом. На придомовой территории разбит ландшафтный парк, оборудованный декоративным фонтаном, спортивными площадками, пешеходными тропами и велодорожками. Но несмотря на преимущества локации и самого объекта его успешная сдача в аренду может стать проблемой: по оценке экспертов Циан запрашиваемая цена в 2,3 раза превышает среднерыночный показатель.

5 место . 160 тыс. рублей / 120 кв. м

Иркутск, поселок Молодежный, улица Подгорная, ЖК Morgan Six

В юго-восточном предместье Иркутска – поселке Молодежный – базируется малоэтажный жилой комплекс Morgan Six. На его четвертом этаже доступна для аренды трехомнатная квартира (мастер-спальня, детская и кабинет) площадью 120 кв. м. Ее окна выходят на сквер с фонтаном. Конструктивной особенностью лота является открытая терраса (25 кв. м). За проживание в этой квартире нужно ежемесячно вносить 160 тыс. рублей плюс 10 тыс. рублей в счет коммунальных платежей.

6 место . 160 тыс. рублей в месяц / 160 кв. м

Новосибирск, Октябрьская улица

В те же 160 тыс. рублей обойдется съем четырехкомнатной квартиры в центре Новосибирска. Она экспонируется в кирпичном девятиэтажном доме на Октябрьской улице. От этого адреса рукой подать до Первомайского сквера, мэрии, оперного театра, основных достопримечательностей города. Кроме того, дом окружен полутора десятками объектов потребительской инфраструктуры.

7 место . 160 тыс. рублей в месяц / 160 кв. м

Новосибирск, Коммунистическая улица, ЖК Rich House

Владелец трехкомнатной квартиры площадью 160 кв. м в клубном доме на соседней улице Коммунистическая оценил стоимости ее аренды в 160 тыс. рублей. Хотя параметры объекта, характеристики жилого комплекса и локация позволяют ее даже немного поднять.

8 место. 150 тыс. рублей в месяц / 80 кв. м

Красноярск, улица Марковского

Крупногабаритная (80 кв. м) двухкомнатная квартира в доме на улице Марковского в Красноярске имеет достаточно привлекательную локацию – рядом гимназия, детский сад, районный суд, бюро судмедэкспертизы, синагога и офис налоговой инспекции. Собственник лота претендует на 150 тыс. рублей в качестве поступлений от аренды.

9 место . 150 тыс. рублей в месяц / 95 кв. м

Новосибирск, Советская улица, ЖК Prime House

На 19-м этаже сданного в 2019 г. комплекса Prime House (Железнодорожный район Новосибирска) подготовлена к сдаче трехкомнатная квартира, из окон которой открываются панорамные виды на городской ландшафт. На балконе обустроена полноценная зона отдыха. Съем этого жилья обойдется также в 150 тыс. рублей ежемесячно.

10 место . 150 тыс. рублей в месяц / 300 кв. м

Красноярск, улица Борисова

В Красноярске за тот же бюджет можно найти гораздо более крупный объект – двухуровневую квартиру площадью 300 кв. м с сауной и тремя террасами, укомплектованную премиальной мебелью и бытовой техникой. Этот лот замыкает десятку самых дорогих арендных юнитов на сибирском рынке.