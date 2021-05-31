Качество ранних овощей и фруктов проверят в Иркутской области

Месячник качества пройдет с 1 июня по 30 июня. Об этом сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Мероприятие проводится для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период.

В период проведения месячника для жителей региона будет работать горячая линия.

Напомним, что в прошлом году в ходе контрольных мероприятий месячника было снято с реализации 180 кг плодоовощной продукции. Причиной таких мер стали результаты лабораторных исследований на санитарно-химические показатели, в том числе на содержание остаточного количества нитратов и пестицидов. В четырех пробах выявлено превышение содержания нитратов, в связи с чем некачественная продукция была изъята из оборота. В отношении виновных лиц применены меры административного наказания в виде штрафов на общую сумму более 400 тыс. рублей.