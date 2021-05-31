Число торговых мест в Иркутской области сократилось на 4%

На 1 апреля 2021 года в Иркутской области действовало 7 розничных рынков, сообщает Иркутскстат.

На них размещено 1313 торговых мест, из которых больше половины (56%) находится на сельскохозяйственных рынках, 41% – на универсальных, 3% – на вещевых.

Торгуют на рынках, в основном, индивидуальные предприниматели, за ними закреплено более половины (60%) мест. Остальные места отданы личным подсобным хозяйствам – 13%, частным лицам (населению) – 11%, крестьянским (фермерским) хозяйствам – 8% и юридическим лицам – 7%.

Больше всего мест выделено под торговлю верхней трикотажной одеждой – 17%, мясом и птицей, фруктами и ягодами – по 11%. Кроме того, существенная доля мест отдана под торговлю картофелем и овощами – 9%, молочными продуктами – 8%.

В целом по всем рынкам фактически использовалось 69% торговых мест (на 1 января 2021г. – 77%). На вещевых рынках были заняты 79% отведенных мест, на универсальных - 76%. В наименьшей степени использовались места на сельскохозяйственных рынках – 64%.

В 1 квартале 2021 года средняя однодневная продажа на рынках составила 5,7 тыс. рублей в расчете на одно торговое место.