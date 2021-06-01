РАФТ ЛИЗИНГ выступил соинвестором крупного проекта по возведению зернового элеватора в Заларинском районе

Возведение зернового элеватора вместимостью 100 тыс. тонн – такую амбициозную задачу поставили перед собой аграрии Иркутской области. Планируется, что проект будет реализован на территории площадью 7 га в посёлке Залари. К строительству инициаторы проекта приступили еще в 2020 году. Завершить планируют к 2025-му. В этом году работа кипит над первым этапом – в июле-августе намечен запуск оборудования для приемки, сортировки, сушки и отгрузки семи видов сельхозкультур.

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»:

«РАФТ ЛИЗИНГ выступил партнером проекта. В этом году мы профинансировали покупку оборудования в лизинг на сумму порядка 125 млн руб. Приобретали у поставщиков из пяти городов России: Рубцовска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Барнаула, Омска. На следующий год у нас предусмотрен транш на общую сумму не менее 150 млн руб.»

По словам инициатора проекта Виктора Тена, главная проблема всех аграриев в Иркутской области – отсутствие оборудования для качественной обработки зерна и хранилищ для урожая. На текущий момент в регионе есть два больших зернохранилища, но они используются крупными сельхозпроизводителями для собственных нужд. Возведение еще одного комплекса зернохранилищ в регионе позволит мелким и средним хозяйствам наращивать урожаи и увеличивать рынки сбыта рапса, ячменя, овса, пшеницы – всего порядка восьми наименований.

Виктор Тен, инициатор проекта, соучредитель ООО «Забайкальский агрохолдинг»:

«Сегодня у нас есть огромный спрос со стороны рынков Китая, России, стран Прибалтики, Ближнего Востока. Наш урожай готовы забирать в значительно бОльших объемах, чем мы сейчас можем предложить. Но без соответствующих мощностей по очистке, сушке и хранению зерновых культур нет смысла наращивать производство. Мы просто не сможем сохранять качество нашей продукции на должном уровне».

Реализация проекта позволит создать новые рабочие места. Уже сейчас на строительстве зернового элеватора работают несколько десятков человек из ближайших населенных пунктов Заларинского района.