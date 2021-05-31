Прогноз по биткоину на июнь 2021: Ситуация остается неопределенной

На бирже Binance за один биткоин дают $34500. На этой неделе цена повышалась до $40 841, сообщают аналитики ИАЦ «Альпари».

Биткоин

Покупатели не смогли пройти психологически важный уровень $40 тыс., пришлось отступить к $33379. После падения до $30 тыс. сформировался торговый диапазон, границы которого сузились до $33 000-39 680 за биткоин. Рынок ещё долго будет приходить в себя, так как много полегло розничных инвесторов, торгующих фьючерсами на криптовалюту с большим кредитным плечом.

На июнь ситуация остается неопределенной. Если покупатели сейчас смогут защитить уровень $33 тыс. и пройти уровень $40 тыс., то ралли возобновится по крайней мере мы ещё увидим цену на уровне $55 тыс. если зона $32 500–33000 не устоит, то стоит ожидать падения в район $25 тыс. за биткоин.

Эфир

На Binance за один эфир дают 2281 USDt. Биткоин не смог пройти $40 тыс., эфир – $3000, и рост застопорился на уровне $2 900. По эфиру ситуация лучше, чем по биткоину, так как цена восстанавливалась на 68%. Чтобы вернуть курс к историческому максимуму $4 372, нужно пройти 155%. Крупные инвесторы закупились эфиром во время падения, поэтому цель у покупателей есть на июнь – вернуть цену к $4 372. Хорошим результатом будет повышение пары до $3 700.

Поддержкой на новую неделю выступает уровень $1 800. После неё следующая поддержка находится на уровне $1 300. Цель регуляторов, страшилками обвалить цену как можно ниже. Чем больше падение, тем больше убытков понесёт инвестор. В этом случае регулятору будет проще принимать запрещающие законы против розничных инвесторов опираясь на высокую волатильность рынка и риски.