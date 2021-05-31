Прогноз по фондовому рынку на июнь 2021: Покупатели не обращают внимания на негативные новости

На минувшей неделе индекс РТС выиграл за счёт укрепления рубля и повышения цен на нефть. Нефть дорожает на ожиданиях снятия ограничений в США и Европе, а также восстановления мировой экономики, говорит Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари».

Индекс РТС

Предстоящая встреча Путина и Байдена создала благоприятную ауру вокруг российского фондового рынка. Покупатели стараются не смотреть на негативные новости. Они прошли сопротивление 1 600 и на июнь открылся следующий уровень 1 690. Летом активность на рынке снижается, поэтому цель может оказаться недосягаемой. Поддержкой выступает уровень 1 522 пунктов.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи за неделю вырос на 1,91%, до 3 730,55 пункта. Сохраняется «бычий» тренд. Индекс обновил исторический максимум и остаётся торговаться в восходящем тренде с марта прошлого года. На дневном таймфрейме индекс движется вверх по локальному каналу от 25 марта. В нем уже сформировано пять вершин, что является признаком ослабления тренда. Достаточно подставит подножку покупателям, и цена покатится вниз. Индексу необходимо закрепиться выше 3 770 пунктов и находиться там больше недели. В этом случае можно ожидать продолжения ралли до 3 935 пунктов.