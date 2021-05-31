Регуляторы попытаются «страшилками» обвалить рынок криптовалют

Для криптовалютного рынка май – худший месяц в этом году, сообщают эксперты ИАЦ «Альпари».

У биткоина потери составляют 40%, у эфира – 17%. На минувшей неделе криптовалюты хорошо отскочили вверх в начале недели, но растеряли прибыль к понедельнику. По некоторым альткоинам рост составлял от 60% до 100% от достигнутых майских минимумов.

Падение вызвали как технические факторы, так и негативный новостной фон. Правительство Ирана временно ограничило майнинг криптовалют до сентября из-за чрезмерного потребления электроэнергии в период засухи.

Главы Центробанков продолжают негативно высказываться о криптовалютах и не хотят признавать успех биткоина. Своими высказываниями они вставляют палки в колёса инвесторам, которые желают инвестировать в криптовалюту. Лучше бы занимались регулированием, чтобы мошенников не было.

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (Канада) обвинила криптовалютную биржу Poloniex в нарушении законодательства о ценных бумагах и отсутствии регистрации в качестве торговой платформы. Столько времени прошло и только сейчас предъявляют обвинения.

Глава Центробанка Японии раскритиковал Bitcoin за его волатильность и спекулятивность и усомнился, что главную криптовалюту можно использовать для инвестиций.