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Регуляторы попытаются «страшилками» обвалить рынок криптовалют

Для криптовалютного рынка май – худший месяц в этом году, сообщают эксперты ИАЦ «Альпари».

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У биткоина потери составляют 40%, у эфира – 17%. На минувшей неделе криптовалюты хорошо отскочили вверх в начале недели, но растеряли прибыль к понедельнику. По некоторым альткоинам рост составлял от 60% до 100% от достигнутых майских минимумов.   

Падение вызвали как технические факторы, так и негативный новостной фон. Правительство Ирана временно ограничило майнинг криптовалют до сентября из-за чрезмерного потребления электроэнергии в период засухи.  

Главы Центробанков продолжают негативно высказываться о криптовалютах и не хотят признавать успех биткоина. Своими высказываниями они вставляют палки в колёса инвесторам, которые желают инвестировать в криптовалюту. Лучше бы занимались регулированием, чтобы мошенников не было.  

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (Канада) обвинила криптовалютную биржу Poloniex в нарушении законодательства о ценных бумагах и отсутствии регистрации в качестве торговой платформы. Столько времени прошло и только сейчас предъявляют обвинения.  

Глава Центробанка Японии раскритиковал Bitcoin за его волатильность и спекулятивность и усомнился, что главную криптовалюту можно использовать для инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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