Прогноз по рынку нефти на июнь 2021: Главный вопрос июня – экспорт иранской нефти

Июнь стартует с одного из важнейших событий месяца для нефтяного рынка – министерской встречи ОПЕК+ 1 июня, сообщают эксперты ИАЦ «Альпари».

Полагаем, что на встрече будут обсуждаться вопросы как сохранения спроса и предложения нефти в равновесии, так и увеличивающегося «серого» экспорта нефти из Ирана, преимущественно в Китай, и новости со встречи обязательно окажут влияние на котировки чёрного золота.

Проходящие весь май переговоры Ирана и коллективного Запада по ядерному вопросу пока результатов не дали и будут перенесены на июнь, снова находясь в фокусе внимания нефтяного рынка.

В мае оптимистичные заявления официальных лиц Ирана о том, что антииранское нефтяное эмбарго как результат успешных переговоров по ядерной сделке может быть отменено, воспринималось рынком нефти как негатив. Но в конце мая в Госдепе США заявляли, что до прогресса в переговорах ещё очень далеко, и это вернуло оптимизм на нефтяной рынок, а в июне, если переговоры зайдут в тупик, «бычьи» настроения на рынке могут усилиться, подтолкнув цену сорта Brent к $70 за баррель.

В конце июня по плану должен состояться очередной саммит стран ОПЕК в Вене, хотя неясно, состоится ли он в очном формате, пройдёт ли онлайн, как и встречи ОПЕК+, или даже будет перенесён. Если запланированный на 24 июня саммит не состоится, то в западных СМИ будут муссироваться слухи о наличии разногласий внутри нефтяного картеля, но если саммит состоится, то главным обсуждаемым на нём вопросом может быть вопрос о приглашении входящего в ОПЕК Ирана к участию в ОПЕК+, что также может стать «бычьим» фактором для рынка.

В итоге мы прогнозируем, что июнь будет для рынка непростым, а цена Brent в течение месяца может колебаться в интервале $65-70 за баррель.