Прогноз по рынку драгметаллов на июнь 2021: Ориентиром для золота выступает рубеж $1945 за тройскую унцию

Сектор драгоценных металлов в мае получил хорошую поддержку со стороны слабости доллара США, что позволило цене на золото выйти к новым готовым максимумам, сообщают в пресс-службе ИАЦ «Альпари».

За май стоимость золота выросла на 7,8%, обновив пик на уровне $1913,40. Серебро подорожало на 8%. Максимум цены пришелся на 18 мая, когда котировки тестировали $28,90.

Перспективы драгметаллов остаются положительными, раз Федеральная резервная система США не собирается менять структуру денежно-кредитной политики и оставляет за собой право стимулировать экономику столько, сколько ей в реальности потребуется, не оглядываясь на локальный всплеск инфляции.

Для золота ориентиром на ближайший месяц выступает рубеж $1945 за тройскую унцию, для серебра – область $28,50-29,50.