Концерты и интерактивные экскурсии пройдут в Иркутской области в День защиты детей

Также детей ждут тематические игровые программы, сообщают в областной администрации.

Так, 1 июня на Малой сцене Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского состоится концерт детского театра «Стрекоза», которым руководит лауреат международных конкурсов Людмила Борисова. Для зрителей выступят артисты в возрасте от пяти до 16 лет, они исполнят детские песни из спектаклей, мультфильмов и кинофильмов.

Иркутский областной театр юного зрителя имени А. Вампилова покажет премьеру спектакля «По зеленым холмам океана», посетителей также ждет праздничная игровая программа с конкурсами и призами. В День защиты детей «Театр пилигримов» подарит зрителям музыкальный спектакль для всей семьи «Кот в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Показ состоится на детской игровой площадке около школы № 57 в Иркутске. Этот спектакль коллектив планирует показывать весь июнь на разных площадках города.

В Иркутской областной филармонии 1 июня состоится праздничный концерт органной музыки «Родом из детства».

Выступит талантливый органист и композитор, член Союза композиторов России Дечебал Григоруцэ. В программе: музыка Йозефа Гайдна, Петра Чайковского, Анатолия Лядова и авторские произведения исполнителя.

Программу для всей семьи подготовили сотрудники Иркутской областной научной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского. 1 июня посетителей ждут лекции, творческие мастер-классы и настольные игры. Будет работать выставка «Книга, лето, дружба – вот, что детям нужно», на которой маленькие читатели и их родители смогут подобрать книги для внеклассного чтения на каникулах.

В течение всего праздничного дня в Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева ребят ждут веселые литературные игры, театрализации, яркие книжно-иллюстративные выставки. Мероприятия пройдут во всех отделах библиотеки и на улице, где запланирован мини-конкурс рисунков на асфальте «Иркутск глазами детей». В читальном зале библиотеки состоится демонстрация познавательных мультфильмов о Байкале и сказок.

1 июня состоится и праздник, посвящённый 30-летию детского литературно-художественного журнала «Сибирячок».

В театрализованном представлении примут участие победители и призёры конкурса детского творчества «Знаем, любим, поздравляем». На церемонию награждения приедут дети из Шелехова, Ангарска, Усть-Кута, Слюдянки, Зимы, Иркутского района.

В трёх отделах Иркутского областного художественного музея также состоятся мероприятия ко Дню защиты детей.

В главном здании сотрудники проведут мастер-класс по рисованию и интерактивной экскурсию «Впервые в музее», в Галерее сибирского искусства – квест «Загадочный гость», в Усадьбе В.П. Сукачёва запланировано открытие двух персональных выставок учениц художественной школы №1 г. Иркутска Валерии Головановой и Елизаветы Яковенко.

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 1 июня начнет работу выставка к 85-летию «Союзмультфильма». На ней представлены сюжетные композиции, в основе которых сцены из советских мультфильмов. Их составили чучела животных и вязаные игрушки животных, изготовленные иркутским мастером Иваном Родионовым. Всего на выставке можно увидеть восемь композиций.