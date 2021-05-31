Иркутский школьник занял второе место на Молодежной премии в области науки и инноваций

Ученик лицея №2 города Иркутска Илья Суржик стал призером ХI Молодежной премии в области науки и инноваций, проводимой НИТУ «МИСиС» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Конкурс направлен на поиск талантливых студентов и школьников со всей страны, интересующихся наукой. Самому юному участнику 7 лет. В этом году свои работы прислали более 300 участников 64 городов России. Призовой фонд составил более 1 млн рублей благодаря вкладу благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в эндаумент-фонд НИТУ «МИСиС». В числе партнеров – Российский научный фонд, ГК «Росатом» и ФИОП «РОСНАНО», ведущие университеты и академические институты.

«Молодежная премия в области науки и инноваций» – конкурс, направленный на развитие научно-творческого потенциала среди школьников и студентов. С 2017 года проходит полностью в онлайн-формате, чтобы у любого школьника и студента страны, вне зависимости от места жительства, была возможность рассказать о своем научном достижении в формате короткого видеоролика и выиграть главный приз – 100 тысяч рублей в студенческой или научно-популярной номинации и 75 тысяч рублей – в школьной. Также денежные призы получили все финалисты конкурса, вошедшие, занявшие 4-10 места: от 10 до 75 тысяч рублей в зависимости от занятого места и номинации.

Илья Суржик, ученик иркутского лицея №2, занял на конкурсе второе место в «школьной» номинации с проектом «Изучение способности личинок большой восковой моли к биодеградации пластика». Награда за второе место составила 50 тыс. рублей.

В 2021 году на соискание премии было представлено около 300 видеороликов от студентов и школьников из 64 населенных пунктов России, от Калининграда до Владивостока. Принято на рассмотрение из них было 250 заявок: 38 в школьной номинации, 113 – в студенческой и 99 – в научно-популярной.