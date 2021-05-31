Метеорологи не прогнозируют резкого подъема уровня воды в реках Иркутской области

В течение месяца на гидрологическую обстановку в регионе будет сказываться влияние снеготаяния, но резких подьемов воды не ожидается, сообщил начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров.

Глава региона Игорь Кобзев поручил организовать ежедневное информирование жителей территорий, где отмечено повышение уровня воды в реках. Главам муниципалитетов рекомендовано проводить разъяснительную работу с населением о маршрутах эвакуации, местах расположения пунктов временного размещения, транспорта на случай эвакуационных мер.

Напомним, что в последних числах мая на левобережных притоках реки Ангары после дождей в Саянах начался подъем воды. В настоящее время в верховьях рек Бирюса, Ия, Уда, Ока, Белая уже наблюдается существенное снижение уровней воды. В частности, уровень воды в реке Ия в Тулуне понизился до безопасного уровня (685 см) и не представляет угрозы.

Было отмечено, что заблаговременно в наиболее сложные населенные пункты проведена передислокация сил и средств ГУ МЧС России по Иркутской области.