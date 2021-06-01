Двое иркутян стали победителями премии «Бизнес-Успех»

26 мая в Москве получили награды на Х ежегодной церемонии вручения Национальной премии «Бизнес-Успех». Среди них двое иркутян – это Игорь Сухов (компания «Гидро-Сервис») и Кирилл Казаков. На финал премии и форум в столицу приехали более двух тысяч гостей из разных регионов России.

Открыл церемонию награждения премии «Бизнес-Успех» Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, председатель Попечительского совета Национальной премии «Бизнес-Успех»: «Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства. Этот праздник был утверждён Указом Президента в 2007 году. Мы понимаем, насколько важен для страны малый и средний бизнес, какую ценность он создаёт для общества. Предпринимательство – это не только про извлечение прибыли, но и про решение социальных задач. Нам надо заняться ребрендингом Корпорации МСП. Её название должно отражать вклад предпринимателей, их талант и созидательный труд. Заниматься собственным бизнесом – это, по сути, крупное дело, поступок. Надо иметь отвагу, чтобы реализовать свою инициативу, создать работающее производство товаров или услуг. Не ждать помощи от государства, а самому зарабатывать и создавать рабочие места».

Победителями X федерального этапа премии «Бизнес-Успех» стали:

Игорь Сухов (Компания «Гидро-Сервис», г. Иркутск) победил в номинации «Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» (партнёр премии – ПСБ банк). Компания «Гидро-Сервис» оказывает полный комплекс услуг по бурению и очистке воды из скважин в коттеджах, на дачах, в квартирах, на предприятиях, включающий анализ воды, подбор оборудования, его монтаж и пусконаладку, а также сервисное обслуживание систем водоподготовки.

победил в номинации «Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» (партнёр премии – ПСБ банк). Компания «Гидро-Сервис» оказывает полный комплекс услуг по бурению и очистке воды из скважин в коттеджах, на дачах, в квартирах, на предприятиях, включающий анализ воды, подбор оборудования, его монтаж и пусконаладку, а также сервисное обслуживание систем водоподготовки. Игорь Диденко (Акционерное общество «Новосибирский Картонно-Бумажный Комбинат», г. Новосибирск) победил в номинации «Лучший производственный проект» (партнёр номинации – ПСБ банк). Собственное производство гофрокартона позволяет компании выпускать двухслойный, трёхслойный и пятислойный гофрокартон профилей B, С и Е.

Кирилл Казаков (Виртуальные туры по Байкалу «VR Tour», г. Иркутск) победил в номинации «Цифровая экономика» (партнёр номинации - банк «Открытие»). VR Baikal – это мобильное приложение для виртуальных путешествий по озеру Байкал и других мест Сибири из любой точки мира.

победил в номинации «Цифровая экономика» (партнёр номинации - банк «Открытие»). VR Baikal – это мобильное приложение для виртуальных путешествий по озеру Байкал и других мест Сибири из любой точки мира. Константин Чикобава (ГКФХ Чикобава Константин Арчилович, г. Саратов) победил в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» (спонсор номинации - Россельхозбанк). Крестьянское (фермерское) хозяйство Константина образовано из личного подсобного хозяйства, которое занимается выращиванием плодов-ягодных культур.

Оксана Храброва (Сеть школ программирования для детей «Кодики», г. Муравленко) победила в номинации «Лучший интернет-проект» (спонсор номинации - Банк ВТБ). На занятиях в Школе программирования «Кодики» дети с раннего возраста учатся создавать свои игры, мультфильмы, приложения и сайты. Но самое главное в Школе «Кодики» им дают возможность понимать язык машин, уверенно читать и писать программный код.

Сергей Рогачёв (Немецкая пекарня «Булкихауз», г. Уфа) победил в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг». Пекарня «Булкихауз» — это уютная пекарня формата «кафе-пекарня у дома». Пекарня всегда предлагает большой выбор хлеба и багетов, сладкой и сытной выпечки, кондитерских изделий, пиццы, а также полноценные обеды: супы, салаты и горячие блюда.

Наталия Шлемкевич (Компания «Спецавтоматика», г. Губкинский) победила в номинации «Лучший женский проект» (партнёр премии - МСП банк). За 29 лет работы на рынке услуг «Спецавтоматика» накопила большой опыт, что гарантирует клиентам компании высокий уровень монтажно-наладочных, ремонтных работ и технического обслуживания.

Наталия Токарева (Компания «Рябина», г. Кисловодск Ставропольского края) победила в номинации «Лучший социальный проект». Компания «Рябина» помогает социализироваться детям с ограниченными возможностями здоровья, помогает в их реабилитации. Оказывает высокие возможности помощи детям-инвалидам, имеющим диагноз РАС (расстройство аутистического спектра).

Ирина Смирнова (Лечебно-диагностический центр «Поколение», г. Рязань) победила в номинации «Лучший созидательный проект» (партнёр номинации – «Опора-Созидание»). ЛДЦ «Поколение» более 10-ти лет проводит широкий спектр медицинских услуг высокого качества в Рязани.

Лидерами в номинации «Народный предприниматель» стали Марина Суслова и Вахид Сафаров (Загородный дом для пожилых «Невская Дубровка», пос. Дубровка Всеволожский р-н Ленинградской области). Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка» - это специализированное частное учреждение, предоставляющее временное и долгосрочное размещение людей преклонного возраста, нуждающихся в уходе, которые в силу каких-либо обстоятельств не могут в должной мере ухаживать за собой.

Спецприз от оргкомитета премии «Бизнес-Успех» получили:

Сергей Тарасов (Компания «Криотехника», г. Ижевск). Компания занимается производством криогенного оборудования и оборудования для работы с промышленными газами. Работая с 2012 года «Криотехника» модернизировала более 500 предприятий России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.

Юлия Бобылёва (ИП Бобылева Юлия Владимировна, г. Благовещенск). Юлия создаёт вкусные подарки ручной работы только из натуральных ингредиентов – это различные продукты из молока (натуральные йогурты, омлеты, тофу, молодые и выдержанные сыры, сырные конфеты) и шоколада. Юлия Бобылёва - учредитель частной «Домашней сыроварни Синьоры Джулии».

Александр Никулов (Компания «Ростов-Лобстер», г. Ростов-на-Дону). «Ростов-Лобстер» – это раковая ферма, занимающаяся разведением и выращиванием австралийского красноклешневого рака в естественных и искусственных условиях. «Ростов-Лобстер» - самая большая раковая ферма в Ростовской области и одна из крупнейших ферм на Юге России.

Пронский район Рязанской области победил в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Вручили призы и поздравили победителя Ирина Макиева, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» и Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ».