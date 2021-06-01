Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до конца июня

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за ситуации с COVID-19 в этих странах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», – говорится в сообщении оперштаба.

При этом со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе. А также с 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва – Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва – Баку), Арменией (Москва – Ереван), Катаром (Москва – Доха), Узбекистаном (Москва – Ташкент) и Таджикистаном (Москва – Душанбе) – на один рейс в неделю, с Египтом (Москва – Каир) и Сербией (Москва – Белград) – до семи рейсов в неделю. Будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва – Мюнхен.