«Почта России» станет холдингом из 10 компаний

В него войдет более 10 компаний. Такую модель уже использует DHL и Singapore Post.

Актуализированная стратегия «Почты России» на 2020-2030 годы (сейчас документ находится на рассмотрении совета директоров) предполагает переход к холдинговой модели управления. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Максим Акимов.

«Стратегия описывает перспективный продуктовый портфель: куда мы идем в части логистики, e-commerce, финансового бизнеса и т.д. Там же есть и вторая часть – как мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости», – объясняет Акимов.

По его словам, переход к холдинговой модели также позволит дать новую ответственность менеджменту, возможность «дочкам» получать партнеров, в том числе акционерных, самостоятельно привлекать финансирование, быстро генерировать продукты, тестировать гипотезы и выводить их на рынок. Предполагается, что у «Почты России» будет больше десяти «дочек». К подобным активам компания уже относит существующие совместные предприятия с ВТБ – «Национальные логистические технологии» и Почта Банк, а также разработчика цифровых сервисов «ПочтаТех». В ближайших планах – создание «дочки» для развития ретейла.