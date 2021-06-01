Объявлен шопинг-фестиваль для держателей карт Visa Банка «Приморье»

Банк «Приморье» предлагает своим клиентам — владельцам карт Visa — принять участие в акции «Visa Шопинг Фестиваль». В рамках спецпредложений от
Для участия в «Visa Шопинг Фестивале» на сайте акции необходимо выбрать понравившееся предложение и оплатить покупку онлайн картой Visa. Акция действует до 20 июля 2021 года.
Держатели карт Visa могут воспользоваться спецпредложениями у следующих
Заказать карту Visa можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов
* Сроки проведения акции: с 20 мая 2021 г. по 20 июля 2021 г. включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.visa.com.ru/shopping. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).