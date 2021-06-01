ВТБ принимает заявки на участие в оплачиваемой стажировке для ИТ-специалистов

ВТБ до 1 июля принимает заявки на участие в оплачиваемой годовой стажировке для молодых ИТ-специалистов — «ИТ Юниор». В программе смогут принять участие студенты и выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры. Стажировка начнется в сентябре текущего года, а ее участники смогут попробовать себя в одном из 7 направлений, среди которых разработка, бизнес- и системная аналитика, тестирование, администрирование и поддержка баз данных и ПО, а также сопровождение ИТ-инфраструктуры.

Гибкий график стажировки позволит участникам совмещать работу и учебу, а насыщенная программа обучения и развития даст возможность быстро погрузиться в реальные ИТ-проекты ВТБ. Всем участникам программы будут доступны мастер-классы с ИТ-экспертами, курсы по развитию профессиональных навыков и вебинары по развитию личностной эффективности.

«ВТБ реализует масштабную технологическую трансформацию, одна из целей которой — создание максимально удобных цифровых сервисов для клиентов. Сейчас в трансформации задействованы более 1400 команд, в которых работают более 15 тысяч человек. Участие в стажировке, работа в командах позволят молодым специалистам опробовать силы в реальных больших проектах, почувствовать драйв от результатов работы и общения с командой профессионалов», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Как один из крупнейших работодателей в банковской индустрии ВТБ уделяет большое внимание работе с молодыми специалистами, организовывая различные программы стажировок. Область высоких технологий — это наш приоритет на пути к построению современного цифрового бизнеса. Программа «ИТ Юниор» как раз помогает нам найти и раскрыть таланты в этой области. Мы проводим ее уже в третий раз, в прошлом году конкурс составлял более 30 человек на место. Уверен, что в команде ВТБ молодые люди обретут полезный опыт за счет решения масштабных и амбициозных задач, а также получат большие возможности для карьерного роста, — заявил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент Глеб Ермаков.

В 2020 году участниками отбора на стажировку стали более 2 500 кандидатов, все они — студенты и выпускники НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МГУ, МФТИ, МИРЭА, МАИ и других ведущих российских вузов.