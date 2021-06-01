Инвесторы и бизнесмены обсудили будущее рынков на онлайн-марафоне банка «Открытие» в Telegram

При поддержке изданий Inc. и VC.ru банк провел самый крупный онлайн-марафон в войсчатах Telegram, посвященный Дню российского предпринимательства. В нем приняли участие около 2,5 тысяч предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес. Четыре самых активных участника выиграли бесплатное годовое обслуживание расчетного счета в «Открытии».

В течение шести часов инвесторы и предприниматели обсуждали будущее рынков, масштабирование бизнеса, удержание клиентов, рассказывали о своих ошибках и отвечали на вопросы предпринимателей из разных регионов и отраслей. В панельных дискуссиях участвовали инвесторы Александр Чачава, Александр Горный, основатель «Нетологии-групп», руководители eBay в России, Timepad, SETTERS, Newman Sport & Business Consulting, Natty’s, кооператива «Черный», 4fresh.ru, Qmarketing и заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

О привлекательных нишах

«Сейчас наиболее популярны отрасли с повышенным спросом, сформированным еще в условиях пандемии: онлайн-торговля, курьерская деятельность, такси. Наблюдается повышенная ротация бизнеса, связанного с клинингом: в этой отрасли количество новых регистраций (+2,3%) сопоставимо с числом ликвидаций (- 3,8%). Безусловно, самым привлекательным новым бизнесом для предпринимателей̆ является онлайн-торговля. Именно в этой отрасли в марте прирост нового бизнеса составил 7,5% при доле ликвидаций 3%, по данным СПАРК Интерфакс», — рассказала Надия Черкасова.

Ведущий марафона Александр Горный, сооснователь United Investors, бывший директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group считает, что предпринимателям нужно строить планы на 2025 год и пытаться понять, как победить монополии. «В 2020 году все изменилось из-за ковида, 2021 — 2022 годы им тоже будут затронуты. Но если мы сейчас создаем бизнес, надо думать о 2025 годе, когда уже все закончится. В это время начнется монополизация. В последние десятилетия рынки монополизируются благодаря технологиям. Если раньше малый бизнес — например, парикмахерская в одном из регионов — могла нормально жить, то в 2025 году придут большие сети, которые всем управляют, и малому бизнесу придется сложнее».

Эксперты сформировали «золотые правила» завоевания клиентов

По мнению участников марафона, в России уже сформирован тренд на честность малого бизнеса. Искренность — главная составляющая завоевания любви клиента, в этом сошлись все спикеры во время обсуждения темы «Как подружиться с клиентами и сделать их своими последователями».

Артем Темиров, сооснователь кооператива «Черный»: «Главное — любить то, что вы делаете, и не стесняться показывать это. Тогда клиенты заразятся любовью и станут вашими последователи, даже если они разделяют не все ценности компании».

Карина Шевченко, директор по маркетингу магазина натуральной косметики 4fresh: «Надо любить клиентов и важно, чтобы люди, которые непосредственно общаются с вашими клиентами тоже их любили. И еще одно правило: будьте честными во всех отношениях и прозрачными — это тоже ценят».

Почему 80-90% бизнесов закрываются в первый год существования, и как этого избежать?

Олег Бармин, основатель «Липко-сладко» и Agenda.media: «Когда начинаешь свое дело, нужно много терпения, чтобы дотолкать телегу до финиша, когда все заработает. Думаю, часто бизнес закрывается из-за этого».

Виктория Шиманская, основательница SKILLFOLIO: «Многие стартапы увлекаются своим продуктом и делают только то, что им комфортно. Но каждый предприниматель должен спрашивать себя и свою команду о том, что может убить бизнес, что они будут делать и что не будут, чтобы бизнес не закрылся».