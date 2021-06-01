Банк «Открытие» стал победителем премии «Серебряный меркурий»

Два проекта банка «Открытие» стали победителями и лауреатами одной из самых престижных международных премий в области рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный меркурий» в четырех номинациях.

Проект #Немаловажный, реализованный банком «Открытие» совместно с Национальной медиа-группой, победил в номинации BEST B2B MARKETING CAMPAIGN / «Лучшая реализация маркетинговой кампании B2B». Кроме того, он завоевал серебро в номинации BEST CAUSE MARKETING CAMPAIGN / «Лучшая социально ориентированная маркетинговая кампания» и бронзу в номинации BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN / «Лучшая интегрированная маркетинговая кампания».

ТикТок-челлендж «Порадуй Маму», запущенный с коммуникационным агентством «Апрель», стал бронзовым призером премии в номинации BEST SOCIAL MEDIA CAMPAIGN / «Лучшая кампания в социальных медиа».

Социальный проект #Немаловажный в поддержку малого и среднего бизнеса запущен в 2020 году банком «Открытие» совместно с «Национальной Медиа Группой».

Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в экономике бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк «Открытие». Партнером проекта был выбран холдинг «Национальная Медиа Группа», который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк «Открытие» смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.

В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей.

Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ — клиентов любых банков, а не только банка «Открытие».

ТикТок-челлендж «Порадуй Маму» был приурочен к Дню матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. С 29 ноября по 5 декабря 2020 года банк предложил всем желающим снять ролик с музыкальным поздравлением своим мамам на мелодию официального джингла. По условиям акции нужно было показать, как вы в детстве не слушали маму, а теперь с удовольствием следуете ее советам. Победители получили 30000 рублей на карту Opencard на подарок маме с кешбэком до 11% и другие призы. ТикТок челлендж набрал 1 миллиард просмотров, участники разместили 1,2 миллиона оригинальных видео.