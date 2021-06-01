Станьте ближе к полёту: Примсоцбанк запускает акцию для держателей карт c программой S7 Priority

Примсоцбанк запускает акцию для держателей карт c программой S7 Priority – «Стань ближе к полёту». В период с 01 по 30 июня 2021 года за покупки и оплату услуг по карте клиентам банка будут начисляться дополнительные мили.

• Так, для получения дополнительных 2 000 миль клиенту необходимо провести безналичные операции по карте на сумму от 60 000 рублей;

• Для получения дополнительных 1 000 миль клиенту необходимо провести безналичные операции по карте на сумму от 40 000 рублей;

• Для получения приветственных 1000 миль клиенту необходимо провести единовременную операцию по карте на сумму от 3 000 рублей.

Отметим, приветственные мили начисляются клиентам, которые не произвели по карте ни одной операции с момента выпуска карты в течение 3-х месяцев.

- Отметим, участвовать в акции могут, как действующие клиенты банка, так и новые. Чтобы начать копить мили достаточно оформить карту. Сделать это можно, в отделении банка, на сайте или в мобильном приложении «Примсоцл@йн», - рассказал Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

За какие безналичные операции мили не начисляются:

• Операции в банкоматах и терминалах;

• Операции в Системах дистанционного банковского обслуживания;

• Пополнение электронных кошельков;

• Операции в казино;

• Отмена/возврат зачисления средств на Карту;

• Денежные переводы, а также переводы с Карты на Карту;

• Покупка акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплата услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбарды;

• Оплата товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование;

• Оплата коммунальных услуг.

•Безналичные операции по счету, оплата услуг в сервисе «ПримсоцЛ@йн».

Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02.