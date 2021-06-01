ПСБ примет участие в отчетно-выборном cъезде Союза машиностроителей России

1 июня 2021 года состоится отчетно-выборный cъезд Союза машиностроителей России. На съезде будут подведены итоги деятельности организации за период 2016-2021 гг. и намечены векторы развития организации на ближайшие пять лет.

В мероприятии примет участие председатель ПСБ Петр Фрадков, который входит в бюро центрального совета ООО «Союзмаш России» и курирует чувашское региональное отделение.

«Поддержка развития российской промышленности и высокотехнологичных отраслей является одним из наших приоритетов. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса активно взаимодействует со всеми участниками российского машиностроения, финансируя проекты по модернизации и повышению конкурентоспособности промышленного комплекса страны. Мы заинтересованы усиливать взаимодействие со всеми участниками российской промышленности, и Союз машиностроителей России, объединяющий сотни предприятий по всей стране, служит эффективной площадкой для решения этой задачи», — сказал Петр Фрадков.

Всего в съезде примут участие более 1200 делегатов и гостей. Среди них руководители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, главы субъектов Российской Федерации, руководители крупных корпораций и предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, ведущих технических вузов и научно-исследовательских учреждений, представители финансовых и деловых структур России, а также зарубежные гости.