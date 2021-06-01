Петр Фрадков принял участие во всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ"

30 мая 2021 года в 84 регионах России прошел V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», генеральным спонсором которого выступил ПСБ. В мероприятии приняли участие 120 тысяч человек, которые стартовали в одно время вне зависимости от часовых поясов. В забеге участвовало более 3000 сотрудников ПСБ со всей страны, среди которых - председатель банка Петр Фрадков, который бежал в команде банка в Санкт-Петербурге.

Маршрут полумарафона проходил по центральным и историческим частям городов-участников. Каждый любитель спорта мог выбрать свою дистанцию: 1, 5, 10 или 21 км. В Санкт-Петербурге бегуны стартовали и финишировали на Дворцовой площади. Более 500 марафонцев ПСБ в северной столице преодолели дистанцию в совокупности в 4200 км.

Комментируя свое участие в мероприятии, Петр Фрадков отметил: «Уверен, что жить полной жизнью, достигать высоких результатов невозможно без спорта. Он закаляет характер, развивает волю к победе, дает мотивацию расти над собой. Всероссийский «Забег.РФ», который банк поддерживает уже несколько лет, является знаковым спортивным событием для всей страны. Мероприятие не только объединяет любителей спорта по всей России, но и страну в единую дружную команду. ПСБ поддерживает различные спортивные инициативы по всей стране - это наш вклад в развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни в России".

Для справки: ПСБ развивает инициативы, повышающие интерес населения к спорту и ЗОЖ, содействует развитию спорта в регионах, возводит спортивную инфраструктуру. Банк реализует собственный проект по строительству центров уличного баскетбола в регионах России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям» при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ).