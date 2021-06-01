Россельхозбанк откроет «Школу фермера» более чем в 40 регионах России

31 мая в 15 регионах России торжественно завершилось обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка. На видеоконференции с регионами Председатель Правления банка Борис Листов объявил, что РСХБ принял решение масштабировать образовательный проект и до конца года открыть его более чем в 40 субъектах Федерации.

Россельхозбанк впервые открыл «Школу фермера» 1 сентября 2020 года в Ставропольском крае, Московской, Новосибирской областях и Башкортостане. Вторая волна обучения охватила Брянскую, Волгоградскую, Кемеровскую, Курскую, Новосибирскую, Орловскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Тюменскую области, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Удмуртию и Чувашию. Участникам первого потока стали 114 человек, второго – 352.

««Школа фермера» – это путевка в профессию, очень нужную для нашей страны. Важно, чтобы фермеров в России становилось как можно больше, а их роль в жизни страны возрастала. Именно поэтому мы решили продолжить проект «Школа фермера». Уже через несколько месяцев, в сентябре, Россельхозбанк запустит третью волну обучения в «Школе фермера». А чуть позже – четвёртый поток. Мы планируем, что до конца года обучением в «Школе фермера» будет охвачено более 40 регионов и будет подготовлено еще более 1200 фермеров», – сказал Борис Листов.

«Школа фермера» — это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами.