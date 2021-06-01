Надежда Шестакова возглавила направление эквайринга Райффайзенбанка для малого и микро бизнеса

Надежда Шестакова стала руководителем направления эквайринга для малого и микро бизнеса в Райффайзенбанке. В новой роли Надежда займется созданием и развитием линейки платежных решений для SME.
Более 10 лет работы в сфере
«Создание простых и доступных продуктов для малого бизнеса — наш ключевой приоритет. Опыт и знания Надежды позволят нам быстро внедрять цифровые решения для предпринимателей, которые будут полезны для них каждый день», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.
«Электронные платежи — это очень интересная область, где происходят постоянные изменения. Это привносит некую неопределенность, которая требует большой гибкости от банков и бизнеса. Я рада присоединиться к команде Райффайзенбанка, и использовать накопленный опыт для создания и развития сервисов для малого бизнеса в