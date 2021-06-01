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Надежда Шестакова возглавила направление эквайринга Райффайзенбанка для малого и микро бизнеса

Надежда Шестакова стала руководителем направления эквайринга для малого и микро бизнеса в Райффайзенбанке. В новой роли Надежда займется созданием и развитием линейки платежных решений для SME.

Более 10 лет работы в сфере e-commerce позволят Надежде реализовать самые интересные и гибкие решения на рынке. В течение четырех лет Надежда создавала платежные продукты в Mail.ru Group, а до этого возглавляла направление по работе с агрегаторами и интеграторами в QIWI.

«Создание простых и доступных продуктов для малого бизнеса — наш ключевой приоритет. Опыт и знания Надежды позволят нам быстро внедрять цифровые решения для предпринимателей, которые будут полезны для них каждый день», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

«Электронные платежи — это очень интересная область, где происходят постоянные изменения. Это привносит некую неопределенность, которая требует большой гибкости от банков и бизнеса. Я рада присоединиться к команде Райффайзенбанка, и использовать накопленный опыт для создания и развития сервисов для малого бизнеса в e-commerce», — прокомментировала Надежда Шестакова, руководитель направления эквайринга Райффайзенбанка для малого и микро бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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